Гол Буяльського приніс "Динамо" Суперкубок України

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Одеський стадіон “Чорноморець” прийняв 15-й в історії поєдинок за Суперкубок України з футболу за участі “Шахтаря” і “Динамо”, передає кореспондент УНН.

Початок зустрічі був за “гірниками”. Спочатку Віктор Коваленко перевірив на пильність Дениса Бойка, а згодом Ісмаїлі в контратаці влучив у поперечину. Ще одного разу м’яч потрапив у каркас воріт киян після зрізки Морозюка.

Проте перший небезпечний момент біля воріт донеччан одразу став результативним. Пятов у власній штрафній промахнувся по м’ячу, коли хотів віддати передачу. Шепелєв перехопив ігровий снаряд, а Віталій Буяльський відправив його в практично порожні ворота — 1:0. Після цього на полі стало дещо спокійніше.

Першу нагоду у другому таймі створили столичні футболісти. Контрвипад закінчився ударом вище воріт Шепелєва, який пробивав з вільної позиції. Після цього підопічні Фонсеки захопили ініціативу на полі. Фернандо завдавав удару в ближній нижній кут воріт на який зреагував Бойко. У даному моменті отримав травму ноги Гармаш, якого змінив Шапаренко.

В одній із контратак кияни могли подвоїти перевагу. Флангова подача Вербича знайшла голову Циганкова. Ворота донеччан врятувала поперечина.

Найкращий момент зрівняти рахунок до кінця матчу мав колишній нападник “Динамо” Жуніор Мораес, але з його ударом головою впорався Бойко — 0:1.

Зауважимо, що в компенсований час відбулася штовханина між колективами на полі. Як наслідок вилучення отримали “динамівець” Микита Бурда та захисник “Шахтаря” Ісмаїлі.

Зазначимо, що даний Суперкубок України став сьомими виграним в історії “Динамо”.

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