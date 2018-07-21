Гол Буяльского принес "Динамо" Суперкубок Украины

Начало встречи было за “горняками”. Сначала Виктор Коваленко проверил на бдительность Дениса Бойко, а впоследствии Исмаили в контратаке попал в перекладину. Еще однажды мяч попал в каркас ворот киевлян после срезки Морозюка.

Однако первый опасный момент у ворот дончан сразу стал результативным. Пятов в собственной штрафной промахнулся по мячу, когда хотел отдать передачу. Шепелев перехватил игровой снаряд, а Виталий Буяльский отправил его в практически пустые ворота — 1:0. После этого на поле стало несколько спокойнее.

Первую возможность во втором тайме создали столичные футболисты. Контрвыпад закончился ударом выше ворот Шепелева, который пробивал по вольной позиции. После этого подопечные Фонсеки захватили инициативу на поле. Фернандо наносил удар в ближний нижний угол ворот на который среагировал Бойко. В данном моменте получил травму ноги Гармаш, которого сменил Шапаренко.

В одной из контратак киевляне могли удвоить преимущество. Фланговая подача Вербича нашла голову Цыганкова. Ворота дончан спасла перекладина.

Лучший момент сравнять счет до конца матча имел бывший нападающий “Динамо” Жуниор Мораес, но с его ударом головой справился Бойко — 0:1.

Заметим, что в компенсированное время произошла потасовка между коллективами на поле. В результате удаление получили “динамовец” Никита Бурда и защитник “Шахтера” Исмаили.

Отметим, что данный Суперкубок Украины стал седьмым выигранным в истории “Динамо”.