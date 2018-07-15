Глава Пентагону подякував Норвегії за готовність розмістити у себе 700 морпіхів США

“Я ціную гнучкий підхід і привітність Норвегії, готової прийняти на ротаційній основі до 700 морських піхотинців у рамках нашого плану збільшити число військових, що проходять підготовку в умовах холодного клімату, протягом найближчих років”, — сказав Меттіс.

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На спільній прес-конференції зі своїм американським колегою глава міноборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен зі свого боку зазначив, що скандинавська країна прагне до того, щоб витрачати на оборонні витрати 2% від свого ВВП, тоді як у даний час цей показник менше 1,6 %. Він запевнив Меттіса в тому, що норвезький уряд зосередиться на цьому завданні в новому плані розвитку збройних сил країни на 2021-2024 роки, а також продовжить збільшувати розміри оборонного бюджету. Разом із тим, конкретних термінів досягнення цільового показника НАТО керівництво країни як і раніше не називає.

Нагадаємо, в червні норвезький уряд оголосив про намір як мінімум на п’ять років продовжити програму військового співробітництва зі США, відповідно до якої на заході королівства в січні 2017 року були розміщені 330 американських морських піхотинців. Після завершення триваючих переговорів між Осло і Вашингтоном ще більш 300 морських піхотинців розмістять на півночі Норвегії — у заполярному гарнізоні Сетермуен. Крім того, норвезьке міністерство оборони офіційно оголосило про плани США створити на авіабазі Рюгге під Осло інфраструктуру для чотирьох винищувачів американських ВПС.