Глава Пентагона поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США

“Я ценю гибкий подход и радушие Норвегии, готовой принять на ротационной основе до 700 морских пехотинцев в рамках нашего плана увеличить число военных, проходящих подготовку в условиях холодного климата, в течение ближайших лет”, — сказал Маттис.

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На совместной пресс-конференции со своим американским коллегой глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен со своей стороны отметил, что скандинавская страна стремится к тому, чтобы тратить на оборонные расходы 2% от своего ВВП, тогда как в настоящее время этот показатель меньше 1,6 %. Он заверил Мэттиса в том, что норвежское правительство сосредоточится на этой задаче в новом плане развития вооруженных сил страны на 2021-2024 годы, а также продолжит увеличивать размеры оборонного бюджета. Вместе с тем, конкретных сроков достижения целевого показателя НАТО руководство страны по-прежнему не называет.

Напомним, в июне норвежское правительство объявило о намерении как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, согласно которой на западе королевства в январе 2017 года были размещены 330 американских морских пехотинцев. После завершения продолжающихся переговоров между Осло и Вашингтоном еще более 300 морских пехотинцев размещены на севере Норвегии — в Заполярном гарнизоне Сетермуен. Кроме того, норвежское министерство обороны официально объявило о планах США создать на авиабазе Рюгге под Осло инфраструктуру для четырех истребителей ВВС.