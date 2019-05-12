"Глава" окупованого Севастополя наказав відновити пам'ятник загиблим на війні кримським татарам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Підконтрольний Кремлю “глава” Севастополя Дмитро Овсянников доручив відновити розбитий невідомими пам’ятний знак загиблим у Другій світовій війні кримським татарам. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу так званого “уряду” Севастополя повідомили, що відновленням гранітних плит займеться департамент міського господарства.
9 травня в селі Орлівка Нахімовського району Севастополя невідомі розбили меморіальні плити, які трьома днями раніше були устновлені в пам’ять про загиблих у Другій світовій війні кримських татар.
Нагадуємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.