"Глава" оккупированного Севастополя приказал восстановить памятник погибшим на войне крымским татарам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить разбитый неизвестными памятный знак погибшим во Второй мировой войне крымским татарам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу так называемого “правительства” Севастополя сообщили, что восстановлением гранитных плит займется департамент городского хозяйства.
9 мая в селе Орловка Нахимовского района Севастополя неизвестные разбили мемориальные плиты, которые тремя днями ранее были устновлены в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах.
Напоминаем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлена минуту молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.