Глава МЗС Польщі Рау наступного тижня відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау відвідає Україну наступного тижня. Про це пише УНН із посиланням на Polskie Radio.
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Так, за словами речника МЗС Лукаша Ясіни, польський міністр наступного тижня прилетить до Києва і відвідає Донбас.
Через тиждень, 15 лютого, запланований короткий візит голови польської дипломатії до Москви. Наразі підтверджена зустріч міністра Збіґнєва Рау з головою МЗС РФ Сєрґєєм Лавровим.
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна наголосив, що польський дипломат летить до Москви як представник країни, яка очолює ОБСЄ, у зв’язку з ситуацією на сході України та можливим вторгненням Росії.
“Міністр Рау їде туди насамперед як голова Організації безпеки та співробітництва в Європі, що варто особливо підкреслити, оскільки деякі журналісти можуть мати певну схильність до створення теорій, пов’язаних із проривом у польсько-російських відносинах. Міністр їде туди не для якогось прориву, а для головування в ОБСЄ і переговорів з російською стороною”, — наголосив Лукаш Ясіна.
Зараз голова польської дипломатії Збіґнєв Рау перебуває з візитом у США. Під час зустрічей із головою американської дипломатії Ентоні Блінкеном та конгресменами міністр Рау розповідатиме про ситуацію на українсько-російському кордоні та пов’язану з цим загрозу безпеці всієї Європи.
Нагадаємо
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Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.