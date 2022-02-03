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Глава МЗС Польщі Рау наступного тижня відвідає Україну

Глава МЗС Польщі Рау наступного тижня відвідає Україну

Київ • УНН

 • 16576 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау відвідає Україну наступного тижня. Про це пише УНН із посиланням на Polskie Radio.

Деталі

Так, за словами речника МЗС Лукаша Ясіни, польський міністр наступного тижня прилетить до Києва і відвідає Донбас.
Через тиждень, 15 лютого, запланований короткий візит голови польської дипломатії до Москви. Наразі підтверджена зустріч міністра Збіґнєва Рау з головою МЗС РФ Сєрґєєм Лавровим.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна наголосив, що польський дипломат летить до Москви як представник країни, яка очолює ОБСЄ, у зв’язку з ситуацією на сході України та можливим вторгненням Росії.

“Міністр Рау їде туди насамперед як голова Організації безпеки та співробітництва в Європі, що варто особливо підкреслити, оскільки деякі журналісти можуть мати певну схильність до створення теорій, пов’язаних із проривом у польсько-російських відносинах. Міністр їде туди не для якогось прориву, а для головування в ОБСЄ і переговорів з російською стороною”, — наголосив Лукаш Ясіна.

Зараз голова польської дипломатії Збіґнєв Рау перебуває з візитом у США. Під час зустрічей із головою американської дипломатії Ентоні Блінкеном та конгресменами міністр Рау розповідатиме про ситуацію на українсько-російському кордоні та пов’язану з цим загрозу безпеці всієї Європи.

Нагадаємо

Уряд Польщі схвалив військову підтримку Україні. Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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