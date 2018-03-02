Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на урядову мережу

КИЇВ. 2 березня. УНН. Очільник міністерства внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр заявив, що хакерська атака на урядову мережу країни була заздалегідь спланована. У Бундестазі наголосили, що напад триває й досі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.