Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на урядову мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Очільник міністерства внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр заявив, що хакерська атака на урядову мережу країни була заздалегідь спланована. У Бундестазі наголосили, що напад триває й досі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив 1 березня, що хакерську атака на урядову мережу країни слід сприймати дуже серйозно. За його словами, втручання хакерів було заздалегідь спланованим та технічно здійснене на високому рівні. “Це підтверджує те, що ми давно знали і про що говорили: кібербезпеці загрожують різні сторони, виходячи з найрізноманітніших інтересів”, — сказав де Мезьєр, цитує агентство dpa.
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Утім, за словами глави МВС ФРН, цей випадок не заперечує факту, що кібербезпека в Німеччині перебуває на високому рівні, а урядова мережа є однією з найбільш захищених у світі. “Поточна ситуація показує, що наші служби безпеки спрацювали успішно”, — заявив де Мезьєр. Він запевнив, що атаку було ізольовано та взято під контроль, за високопрофесійними нападниками велося спостереження, аби з’ясувати їхні цілі та вжити відповідних заходів безпеки в урядовій мережі.
Тим часом голова комісії Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Армін Шустер заявив, що хакерська атака, вочевидь, досі триває. “А тому публічне обговорення деталей атаки стало б просто попередженням для нападників”, — наголосив він 1 березня після засідання комісії.
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Нагадаємо, 28 лютого хакери групи APT28, також відома як Fancy Bears, яких пов’язують з Росією, проникли у так звану “Інформаційну мережу Берлін-Бонн” (IVBB), яка використовується відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, а також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.