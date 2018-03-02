Глава МВД Германии признал серьезность хакерской атаки на правительственную сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Глава министерства внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что хакерская атака на правительственную сеть страны была заранее спланирована. В Бундестаге отметили, что нападение длится до сих пор, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил 1 марта, что хакерскую атаку на правительственную сеть страны следует воспринимать очень серьезно. По его словам, вмешательство хакеров было заранее спланированным и технически сработано на высоком уровне. “Это подтверждает то, что мы давно знали и о чем говорили: кибербезопасности угрожают разные стороны, исходя из самых разных интересов”, — сказал де Мезьер, цитирует агентство dpa.
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Впрочем, по словам главы МВД ФРГ, этот случай не отрицает факта, что кибербезопасность в Германии находится на высоком уровне, а правительственная сеть является одной из самых защищенных в мире. “Текущая ситуация показывает, что наши службы безопасности сработали успешно”, — заявил де Мезьер. Он заверил, что атака была изолирована и взята под контроль, за высокопрофессиональными нападающими велось наблюдение, чтобы выяснить их цели и принять соответствующие меры безопасности в правительственной сети.
Между тем председатель комиссии Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер заявил, что хакерская атака, очевидно, длится до сих пор. “Поэтому публичное обсуждение деталей атаки стало бы просто предупреждением для нападающих”, — подчеркнул он 1 марта после заседания комиссии.
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Напомним, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую “информационную сеть Берлин-Бонн” (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесрата. Серверы, на которые осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.