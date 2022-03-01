Глава МОЗ України до російських медиків: "Ви, котрі давали клятву Гіппократа, просто спостерігаєте"

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"Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають і працюють у Російській Федерації. Як лікар до лікарів, як Міністр охорони здоров'я України, звертаюся до вас. Поводжуся не з проханням, а з чітким посланням", - пише міністр.

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Він припустив, що на думку російських лікарів, в Україні проводять якусь "військову операцію", яка не має жодного стосунку до них чи їхньої роботи.

Однак, це не так. Як зазначає Ляшко, в Україні триває навіть не війна, а тероризм, який координується діями президента РФ: російські військові обстрілюють мирні квартали українських міст, стріляють у машини екстреної медичної допомоги, руйнують лікарні бомбами, не дають доправити ліки та продукти харчування до лікарень, убили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень урятували наші медики).

"Але навіть на шосту добу війни, ви, котрі давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто і непорочно проводити своє життя і своє мистецтво", просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи. Ви не вжили жодних дій, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег за професією, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерть безневинних громадян", - звертається міністр.

Він нагадав, що війна триває не десь там. І додав, що лікарі та вчені РФ вже найближчим часом відчують дію санкцій.

"Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України. Якщо ні, і ви хочете й надалі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилося в серці те, що має кожен наш український медик, виходьте на площі своїх міст. Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам українцям врятувати світ!" - закликав міністр.

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Напередодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав російських громадян вимагати від влади припинення війни проти України.