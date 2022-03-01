Глава Минздрава Украины к российским медикам: "Вы, дававшие клятву Гиппократа, просто наблюдаете"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к российским врачам с призывом не быть равнодушными и осудить войну. Свое обращение министр опубликовал у себя в Facebook на трех языках, пишет УНН.

Цитата

"Медицинские работники и представители медицинской науки, проживающие и работающие в Российской Федерации. Как врач к врачам, как Министр здравоохранения Украины обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием", - пишет министр.

Детали

Он предположил, что по мнению российских врачей, в Украине проводится какая-то "военная операция", не имеющая никакого отношения к ним или их работе.

Однако это не так. Как отмечает Ляшко, в Украине идет даже не война, а терроризм, координируемый действиями президента РФ: российские военные обстреливают мирные кварталы украинских городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают больницы бомбами, не дают доставить лекарства и продукты питания в больницы, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики ).

"Но даже на шестые сутки войны, вы, дававшие клятву Гиппократа и обещавшие "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство" просто наблюдаете, как действия вашего лидера приводят к гуманитарной катастрофе. Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан", - обращается министр.

Он напомнил, что война идёт не где-то "там". И добавил, что врачи и ученые РФ уже в ближайшее время почувствуют действие санкций.

"Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины. Если нет, и вы хотите и дальше посвящать свою жизнь тому, из-за чего когда-то пришли в эту профессию – помогать человечеству, если у вас осталось в сердце то, что есть у каждого нашего украинского медика, выходите на площади своих городов. Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир!" - призвал министр.

Ранее

Накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сновапризвалроссийских граждан потребовать от властей прекращения войны против Украины.

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