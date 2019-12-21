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Глава Газпрому повідомив, що передбачає угода з Нафтогазом

Глава Газпрому повідомив, що передбачає угода з Нафтогазом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Угода між “Газпромом” і “Нафтогазом” передбачає відмову від нових претензій, відгук позовів, виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це журналістам повідомив глава “Газпрому” Олексій Міллер, передає УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.

“Відповідно до протоколу щодо газового співробітництва „Газпром“ і „Нафтогаз“ підпишуть угоду про врегулювання взаємних претензій за діючими контрактами, таким чином буде відновлено баланс інтересів сторін”, — сказав Міллер.

Він додав, що “угода про врегулювання передбачає відмову від нових претензій, відкликання арбітражних і судових позовів, за якими немає остаточних рішень, виплату за прийнятим остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу”.

Варто зазначити, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Також, жоден контракт із запропонованих “Нафтогазом” і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу “Газпрому” за Стокгольмським арбітражем. Про це вчора сказав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.

Наприкінці листопада, глава “Газпрому” Міллер повідомив, що потрібно зробити Україні для транзиту газу.

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