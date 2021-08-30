Голова ДМС і Настя "з Уханя" зіграли весілля

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Виїзна церемонія та святкування відбулися 29 серпня у ресторані Zafferano під Києвом.

"Приймаємо вітання. 29.08.2021", — написала Зінченко в Instagram.

Наречена була у білій сукні з невеликим шлейфом і прозорими рукавами. Зачіску дівчини прикрашав бант. Наречений одягнув світло-сірий костюм.

Нагадаємо

Українка Анастасія Зінченко привернула до себе увагу у лютому 2020 року. Тоді вона не евакуювалася з іншими громадянами України з китайського міста Ухань через те, що не змогла забрати собаку. Дівчині не вдалося знайти ветеринарну клініку в Ухані для оформлення необхідного пакету документів на тварину.

Їй навіть вирішив допомогти Президент України Володимир Зеленський.

Зрештою, у травні того самого року українка повернулася у рідний Херсон.

Згодом вона повідомила, що після історії з її евакуацією почала стосунки з Максимом Соколюком, який також допомагав Зінченко повернутися на Батьківщину.