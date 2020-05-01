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Дівчина, яка через собаку не могла потрапити з Китаю в Україну, вже вдома в Херсоні

Київ • УНН

 • 47171 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Українка Настя Зінченко, яка в лютому відмовилася евакуюватися з Китаю через свого собаку, повернулася в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Instagram Насті Зінченко.

Дівчина, яка через собаку не могла потрапити з Китаю в Україну, вже вдома в Херсоні

Зараз вона вже перебуває вдома в Херсоні і насолоджується олів'є і оселедцем під шубою.

"Я вдома. Коли прийде час і я зберуся з думками і відпочину, я розповім вам історію про те, як ми повернулися додому. А зараз я насолоджуюся олів'є, шашликами, пловом і оселедцем під шубою".

Настя опублікувала сторіс, в яких повідомила, що встигла на день народження бабусі.

Нагадаємо, українка Анастасія Зінченко у лютому не евакуювалась з іншими громадянами України з китайського міста Ухань через те, що не змогла забрати собаку. Дівчині не вдалось знайти ветеринарну клінику в Ухані для оформлення необхідного пакету документів на собаку Мішу.

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A post shared by Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) on

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