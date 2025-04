Девушка, которая из-за собаки не могла попасть из Китая в Украину, уже дома в Херсоне

Сейчас она уже находится в дома в Херсоне и наслаждается оливье с селедкой под шубой.

"Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой".

Настя опубликовала сторис, в которых сообщила, что успела на день рождения бабушки.

Напомним, украинка Анастасия Зинченко в феврале не эвакуировалась с другими гражданами Украины из китайского города Ухань-за того, что не смогла забрать собаку. Девушке не удалось найти ветеринарную клинику в Ухане для оформления необходимого пакета документов на собаку Мишу.

