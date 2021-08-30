Глава ГМС и Настя "из Уханя" сыграли свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и "девушка с собачкой из Уханя" Анастасия Зинченко сыграли свадьбу. Фото с события опубликовала в своем Instagram невеста, информирует УНН.
Детали
Выездная церемония и празднование состоялись 29 августа в ресторане Zafferano под Киевом.
"Принимаем поздравления. 29.08.2021", — написала Зинченко в Instagram.
Невеста была в белом платье с небольшим шлейфом и прозрачными рукавами. Прическу девушки украшал бант. Жених надел светло-серый костюм.
Напомним
Украинка Анастасия Зинченко привлекла к себе внимание в феврале 2020 года. Тогда она не эвакуировалась с другими гражданами Украины из китайского города Ухань из-за того, что не смогла забрать собаку. Девушке не удалось найти ветеринарную клинику в Ухане для оформления необходимого пакета документов на животное.
Ей даже решил помочь Президент Украины Владимир Зеленский.
В конце концов, в мае того же года украинка вернулась в родной Херсон.
Позже она сообщила, что после истории с ее эвакуацией начала отношения с Максимом Соколюком, который также помогал Зинченко вернуться на Родину.