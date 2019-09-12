Глава Антикорсуду Танасевич зустрілася з місією МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич мала зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Вищого антикорупційного суду.
“Зустріч відбулася у рамках переговорів щодо відкриття нової програми співпраці для України до кінця 2019 року. Економічні перспективи взаємодії України та МВФ мають ґрунтуватися на справедливому правосудді, і роль ВАКС тут надзвичайно важлива, підкреслили іноземні гості”, — вказали у пресслужбі Антикорсуду.
Танасевич запевнила, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу за графіком та активно отримує процесуальні документи, а перше засідання за справою відбулося цього тижня.
“Ми віримо, що займемо гідне місце у міжнародному антикорупційному середовищі”, — зазначила голова Вищого антикорсуду.
Як передавав УНН, наступна програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом буде розрахована на 4-5 років і передбачатиме кредит у 10 млрд доларів.