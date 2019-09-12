Глава Антикорсуду Танасевич встретилась с миссией МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич встретилась с представителями миссии Международного валютного фонда, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Высшего антикоррупционного суда.
“Встреча состоялась в рамках переговоров по открытию новой программы сотрудничества для Украины до конца 2019 года. Экономические перспективы взаимодействия Украины и МВФ должны основываться на справедливом правосудии, и роль ВАКС здесь чрезвычайно важна, подчеркнули иностранные гости”, — указали в пресс-службу Антикорсуда.
Танасевич заверила, что Высший антикоррупционный суд начал свою работу по графику и активно получает процессуальные документы, а первое заседание по делу состоялось на этой неделе.
“Мы верим, что займем достойное место в международном антикоррупционном среде”, — отметила председатель Высшего антикорсуду.
Как сообщал УНН, следующая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет рассчитана на 4-5 лет и предусматривать кредит в 10 млрд долларов.