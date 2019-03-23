Гімнаст Радівілов виборов медаль Кубку світу в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В місті Доха (Катар) відбувся черговий етап Кубку світу зі спортивної гімнастики на якому представник України потрапив до призерів, передає УНН з посиланням на НОК України.
Український гімнаст Ігор Радівілов з результатом 14,916 бали посів друге місце в опорному стрибку після олімпійського чемпіона Лондона-2012 корейця Ян Хак Сона (15,266).
У вправ на брусах наша Діана Варінська з результатом 12,4 бали посіла восьмий рядок.
Додамо також, наступний етап Кубка світу в окремих видах пройде в листопаді в Котбусі (Німеччина).