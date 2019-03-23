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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гимнаст Радивилов завоевал медаль Кубка мира в Катаре

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Дохе (Катар) состоялся очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике на котором представитель Украины попал в призеры, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Гимнаст Радивилов завоевал медаль Кубка мира в Катаре

Украинский гимнаст Игорь Радивилов с результатом 14,916 балла занял второе место в опорном прыжке после олимпийского чемпиона Лондона-2012 корейца Ян Хак Сона (15,266).

В упражнений на брусьях наша Диана Варинская с результатом 12,4 балла заняла восьмую строчку.

Добавим также, следующий этап Кубка мира в отдельных видах пройдет в ноябре в Котбусе (Германия).

Украинские Национальные Новости

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