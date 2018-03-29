Гімнаст Радівілов став переможцем серії етапів Кубку світу

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КИЇВ. 29 березня. УНН. За підсумками серії змагань Кубка світу зі спортивної гімнастики 2016-2018 років зі спортивної гімнастики переможцем у вправах на кільцях та опорному стрибку став українець Ігор Радівілов, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Протягом двох років 8 серій змагань відбувалися у Котбусі (Німеччина), Мельбурні (Австралія), Баку (Азербайджан) та Досі (Катар).

При підведенні підсумків загального рейтингу враховувалися три найкращих результати спортсмена під час виступів на кожному з турнірів.

Як повідомляв УНН, Радівілов виборов два “золота” на крайньому етапі КС в Досі.

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