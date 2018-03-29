Гимнаст Радивилов стал победителем серии этапов Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов по спортивной гимнастике победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке стал украинец Игорь Радивилов, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
В течение двух лет 8 серий соревнований проходили в Котбусе (Германия), Мельбурне (Австралия), Баку (Азербайджан) и Дохе (Катар).
При подведении итогов общего рейтинга учитывались три лучших результаты спортсмена во время выступлений на каждом из турниров.
Как сообщал УНН, Радивилов завоевал два “золота” на крайнем этапе КМ в Дохе.