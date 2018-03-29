Гимнаст Радивилов стал победителем серии этапов Кубка мира

В течение двух лет 8 серий соревнований проходили в Котбусе (Германия), Мельбурне (Австралия), Баку (Азербайджан) и Дохе (Катар).

При подведении итогов общего рейтинга учитывались три лучших результаты спортсмена во время выступлений на каждом из турниров.

Как сообщал УНН, Радивилов завоевал два “золота” на крайнем этапе КМ в Дохе.