Гідрометцентр: в столиці опадів не передбачається
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За прогнозами синоптиків опадів на 16 листопада у столиці України не буде, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“ У столиці завтра опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця ”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується південний, швидкістю 5-10 м/с.
Денна температура становитиме 0-2° морозу.
Як повідомляв УНН, під кінець тижня в Києві очікується потепління вище 5 градусів тепла.