Гідрометцентр: погода в Україні хмарна з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 16 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“16 листопада в Україні буде: хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень у більшості західних та східних областей невеликий мокрий сніг місцями з дощем, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та більшості центральних областей місцями туман, паморозь, на дорогах подекуди ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики очікують південний, у південних та східних областях північно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень в країні становитиме від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 6° тепла.