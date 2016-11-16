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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Гідрометцентр: погода в Україні хмарна з проясненнями

Гідрометцентр: погода в Україні хмарна з проясненнями

Київ • УНН

 • 7566 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 16 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

“16 листопада в Україні буде: хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень у більшості західних та східних областей невеликий мокрий сніг місцями з дощем, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та більшості центральних областей місцями туман, паморозь, на дорогах подекуди ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики очікують південний, у південних та східних областях північно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень в країні становитиме від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 6° тепла.

Українські Національні Новини

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