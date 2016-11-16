Гидрометцентр: погода в Украине облачная с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. 16 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"16 ноября в Украине будет: облачно с прояснениями. Ночью в южной части, днем в большинстве западных и восточных областей небольшой мокрый снег местами с дождем, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, северных и большинстве центральных областей местами туман, изморозь, на дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.
Ветер синоптики ожидают южный, в южных и восточных областях северо-восточный, скоростью 5-10 м / с.
Температура в стране составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на юге до 6 ° тепла.