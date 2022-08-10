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Геї, БДСМники та коханки: ексдепутат держдуми рф розповів про уподобання керівництва росії

Геї, БДСМники та коханки: ексдепутат держдуми рф розповів про уподобання керівництва росії

Київ • УНН

 • 1787017 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. росія - країна, яка яро виступає проти ЛГБТ. Нещодавно до держдуми було внесено законопроект про заборону пропаганди "нетрадиційних сексуальних відносин". При цьому в кулуарах дедалі частіше говорять про те, що серед керівних осіб країни-агресора дуже багато прихованих геїв. Ексдепутат держдуми росії Ілля Пономарьов у коментарі журналістам УНН розповів, ким насправді є ті, хто називає себе гомофобами.

Деталі

За його словами, спікер держдуми росії В'ячеслав Володін, експрем'єр Віктор Зубков, голова бюджетного комітету держдуми росії Андрій Макаров – геї. І про це всі знають.

“Є люди, які більш-менш відкриті, про яких всі все знають. Усі знають про Володіна, наприклад, чи про Зубкова, чи про Андрія Макарова. Про них відомо добре. Про Грефа (голова правління "Сбербанку росії" - ред.)
я точно знаю, що він не гей. Можливо він бі, або, швидше за все, БДСМними справами захоплюється, при цьому гетеросексуальний”, - пояснив Пономарьов.

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Він додав, що президент росії путін, який нібито виступає за “традиційні сімейні цінності”, мав і має коханок досі.

“Про путіна – у мене є певна інформація, до якої я дуже серйозно ставлюся, вона з правильного джерела, але я не можу вам її розкривати, бо це поставить людину у небезпеку. Можу сказати, що в нього точно були гомосексуальні контакти, але я знаю при цьому, що були контакти і з дівчатами. Колись у нього були коханки, відома Світлана Кривоногих, наприклад, яка від нього народила ту саму дочку, але останнім часом все-таки він, на мою думку, більше по чоловічій частині", - розповів Ілля Пономарьов.

Додамо

У ЗМІ і раніше з'являлася інформація про те, що люди, наближені до президента росії, мають коханок. Та й сам путін не особливо приховує свій зв'язок з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою.

При цьому, якщо одні політики та бізнесмени зраджують самі, то інші стають жертвою зради, як Дмитро Мазепін - російський олігарх, колишній глава концерну “Уралхім”.

Як повідомляла низка ЗМІ, дружина олігарха зраджувала йому з його найкращим другом. Більше того, далеко не всі діти Мазепіна виявилися справді його. Двоє старших дітей виявилися його власними, батьком середнього — найкращий друг, а молодша дитина була невідома від кого. Після скандалу, який спалахнув на цьому ґрунті, подружжя розлучилося і Мазепін досі залишається один.

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