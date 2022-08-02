США ввели санкції проти Аліни Кабаєвої, кількох російських олігархів та "глав" окупаційної влади Херсонської області та Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Мінфін США розширив санкції проти росії та включив до списків Аліну Кабаєву, кілька російських олігархів, а також "голів" кількох окупованих українських міст, призначених на ці посади владою рф, передає УНН.
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Загалом у списку санкцій опинилися 13 осіб. Серед них власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков, засновник "Єврохіму" та СУЕК Андрій Мельниченко, колишній співвласник Трубної металургійної компанії Дмитро Пумп'янський, призначені росією "голова та заступник голови" окупаційної адміністрацій Херсонської області володимир сальдо і кирило стремоусов та "мер" Маріуполя констянтин іващенко, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко.
Крім того, за інформацією Reuters Держдеп США запроваджує візові санкції щодо 893 російських офіційних осіб, включаючи членів ради федерації та військових, а також проти 31 офіційної особи третіх країн за підтримку анексії Криму.
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Аліна Кабаєва – ймовірна коханка володимира путіна, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. З кінця весни Кабаєва, яка також очолює раду директорів "Національної медіа групи", вже перебувала у списках санкцій Євросоюзу, Великої Британії та Канади.
Газета Wall Street Journal у квітні писала про побоювання серед американських чиновників, що путін "відреагує агресивно" на санкції проти Кабаєвої.