США ввели санкции против Алины Кабаевой, нескольких российских олигархов и "глав" оккупационных властей Херсонской области и Мариуполя

Детали

Всего в списке санкций оказались 13 человек. Среди них владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, бывший совладелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, назначены россией "председатель и заместитель председателя" оккупационной администраций Херсонской области владимир сальдо и кирилл стремоусов, а также "мэр" Мариуполя константин иващенко, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

Кроме того, по информации Reuters Госдеп США вводят визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов совета федерации и военных, а также против 31 официального лица третьих стран за поддержку аннексии Крыма.

Добавим

Алина Кабаева – вероятная любовница владимира путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. С конца весны Кабаева, также возглавляющая совет директоров "Национальной медиа группы", уже находилась в списках санкций Евросоюза, Великобритании и Канады.

Газета Wall Street Journal в апреле писала об опасениях среди американских чиновников, что путин "отреагирует агрессивно" на санкции против Кабаевой.