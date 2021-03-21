Герой поєдинку: гол та результативний пас Маліновського принесли "Аталанті" перемогу в Серії А

Деталі

Маліновський вийшов у стартовому складі. На 33-й хвилині Руслан відкрив рахунок у грі, реалізувавши пенальті, а на 42-й — асистував Дувану Сапаті, який забив другий м’яч гостей. Зрештою, українець відіграв до 87-ї хвилини зустрічі, коли замість нього на поле вийшов Віктор Коваленко, для якого це був дебют у складі бергамців, які перемогли — 2:0.

Зауважимо, що цей матч став для Маліновського 60-м у складі “Аталанти” в італійській Серії А. У цих поєдинках українець забив десять м’ячів та віддав вісім результативних передач.

Доповнення

Маючи на рахунку 55 очок, команда українців посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.