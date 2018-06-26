Герман: Янукович навіть сам не знає, чому залишив Україну

"Віктор Федорович кілька разів, коли полетів до Харкова і Донецька, під час телефонних розмов зі мною наголошував: "Я їду на Схід поспілкуватися з людьми і Україну залишати не збираюся"… Чому він залишив Україну? Я думаю, пане прокурор, що це не може собі пояснити сам Янукович", - сказала Герман.

За її словами, пізніше – в розмові він сказав: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война".



Як повідомляв УНН, проблема екс-президента України Віктора Януковича полягала у невмінні вчасно розмовляти з людьми. Про це Ганна Герман заявила сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва.