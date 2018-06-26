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Герман: Янукович навіть сам не знає, чому залишив Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Екс-президент Віктор Янукович навіть сам собі не зможе відповісти про причини, які спонукали його залишити Україну у лютому 2014 року. Про це екс-народний депутат Ганна Герман заявила сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.

"Віктор Федорович кілька разів, коли полетів до Харкова і Донецька, під час телефонних розмов зі мною наголошував: "Я їду на Схід поспілкуватися з людьми і Україну залишати не збираюся"… Чому він залишив Україну? Я думаю, пане прокурор, що це не може собі пояснити сам Янукович", - сказала Герман.

За її словами, пізніше – в розмові він сказав: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война".

Як повідомляв УНН, проблема екс-президента України Віктора Януковича полягала у невмінні вчасно розмовляти з людьми. Про це Ганна Герман заявила сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва.

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