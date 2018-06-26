Герман: Янукович даже сам не знает, почему покинул Украину

"Виктор Федорович несколько раз, когда полетел в Харьков и Донецк, во время телефонных разговоров со мной подчеркивал:"Я еду на восток пообщаться с людьми и Украины оставлять не собираюсь"... Почему он оставил Украину? Я думаю, господин прокурор, это не может себе объяснить сам Янукович", - сказала Герман.

По ее словам, позже - в разговоре он сказал: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война".



Как сообщал УНН, проблема экс-президента Украины Виктора Януковича заключалась в неумении вовремя разговаривать с людьми. Об этом Анна Герман заявила сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева.