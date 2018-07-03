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Геращенко заявила, що їй телефонували ФСБшні пранкери

Геращенко заявила, що їй телефонували ФСБшні пранкери

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські пранкери, назвавшись помічниками уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової, намагались поговорити з першим віце-спікером Верховної Ради України Іриною Геращенко. Про це сама Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям .... Кірой, помічником, обмудсвумен Москалькової, мовляв: “Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключённым". Звичайно, я впевнена, що це були ФСБ-шні пранкери, тому передала секретарям, аби ті передали "Москальковій", що я веду сесію, й порадила через секретарів "Москальковій" спілкуватися з візаві, українською обмудсвумен. Хоча й з Москальковою "через 5 минут" я б, звичайно, не говорила” , - написала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко заявила, що джип Москалькової ледь не збив українського омбудсмена Денісову

За її словами, українська влада працює в тісній координації — разом з Адміністрацією Президента, МВС, офіс Обмудсмена і т.д.

“Тому не варто нас розводити, не вдасться ): А всі питання щодо утримуваних російська обмудвумен має обговорювати зі своєю колегою пані Денісовою... Мєльчають пранкєри й їх ФСБ-шні мєтоди, "через 5 минут" видають все”, — додала політик.

Як повідомляв УНН, раніше російські пранкери розіграли Голову СБУ Василя Грицака.

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