Геращенко заявила, что ей звонили ФСБшные пранкеры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские пранкеры, назвавшись помощниками уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, пытались поговорить с первым вице-спикером Верховной Рады Украины Ириной Геращенко. Об этом сама Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня в мою приемную позвонили из российского номера, представились моим секретарям .... Кирой, помощником, обмудсвумен Москальковой, мол: "Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключённым“. Конечно, я уверена, что это были ФСБ-шные пранкеры, поэтому передала секретарям, чтобы те передали "Москальковой“, что я веду сессию, и посоветовала через секретарей "Москальковой" общаться с визави, украинской обмудсвумен. Хотя и с Москальковой "через 5 минут" я бы, конечно, не говорила”, - написала Геращенко.
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По ее словам, украинская власть работает в тесной координации — вместе с Администрацией Президента, МВД, офисом Обмудсмена и т.д.
“Поэтому не стоит нас разводить, не удастся): А все вопросы по удерживаемых российская обмудвумен должна обсуждать со своей коллегой госпожой Денисовой ... Мельчают пранкеры и их ФСБ-шные методы, ”через 5 минут“ выдают все”, — добавила политик.
Как сообщал УНН, ранее российские пранкеры разыграли главу СБУ Василия Грицака.