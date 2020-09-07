Геращенко запропонував винести питання про легалізацію проституції на референдум

"Щодо проституції. Суспільство поки до цього не готове. Тому що наше суспільство хоче, щоб було як в Німеччині, але в Німеччині, наприклад, або в Голландії - там є легалізація проституції. У Німеччині профспілка близько 50 тис. повій і чоловіків, і жінок, і так далі, і там у них є і ліцензії, медичний огляд і так далі. Але коли-небудь ми теж до цього прийдемо. Зараз поки суспільство не готове. Ось до речі кажучи, я б використовував механізм референдуму для вирішення таких питань", - сказав Антон Геращенко.

За його словами, вчитися референдумам краще на простих питаннях, а не на складних.

Нагадаємо, в Києві співробітник СБУ підозрюється в прикритті проституції.