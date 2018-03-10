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Геращенко про статус країни-аспіранта: наближаємося до повноцінного членства в НАТО

Київ • УНН

 • 20793 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. НАТО визнало статус країни - аспіранта для України! Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства в Альянсі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Це дуже важливо. НАТО визнало статус країни - аспіранта для України! Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства в Альянсі", - написала Геращенко.

Вона також додала, що у п’ятницю відбулася зустріч віце-прем’єрки з євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з заступником Генсека НАТО Роуз Гьетемюллер, де обговорювалося саме це питання.

Раніше у Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”.

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