Геращенко про статус країни-аспіранта: наближаємося до повноцінного членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. НАТО визнало статус країни - аспіранта для України! Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства в Альянсі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Це дуже важливо. НАТО визнало статус країни - аспіранта для України! Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства в Альянсі", - написала Геращенко.
Вона також додала, що у п’ятницю відбулася зустріч віце-прем’єрки з євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з заступником Генсека НАТО Роуз Гьетемюллер, де обговорювалося саме це питання.
Раніше у Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”.