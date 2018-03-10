Геращенко о статусе страны-аспиранта: приближаемся к полноценному членству в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. НАТО признало статус страны - аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в Альянсе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Это очень важно. НАТО признало статус страны - аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - написала Геращенко.
Она также добавила, что в пятницу состоялась встреча вице-премьера по евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем Генсека НАТО Роуз Гьетемюллер, где обсуждался именно этот вопрос.
Ранее в Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и предоставили статус "страны-аспиранта".