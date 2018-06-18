Геращенко: поки Денісова в Росії, вона вже могла б відвідати чотирьох політв’язнів

"Сьогодні має відбутися зустріч пані Денісової з її візаві російською пані Москальковою і саме узгодження графіку доступу уповноважених має обговорюватись, хоча 4 дні втрачено. Пані Людмила вже чотири дні перебуває в Російській Федерації й за цей час вона могла відвідати, як мінімум, чотирьох політв’язнів, які розкидані по тюрмах РФ. Ми висловлюємо протест відносно невиконання домовленостей на найвищому рівні, відносно недопуску українського омбудсмена", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, обмін заручниками між Україною та Росією міг би відбутися під час чемпіонату світу з футболу 2018 року, проте все залежить від президента РФ Володимира Путіна.



Як повідомляв УНН, недопуск українського омбудсмена Людмили Денісової до політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже понад місяць, може свідчити про погіршення його здоров'я.

Раніше у Кремлі заявили, що невдала спроба українського омбудсмена Людмили Денісової відвідати засуджених в Росії українців Миколу Карпюка та Олега Сенцова не говорить про зрив домовленостей президентів Росії і України Володимира Путіна і Петра Порошенка.