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Геращенко: пока Денисова в России, она уже могла бы посетить четырех политзаключенных

Геращенко: пока Денисова в России, она уже могла бы посетить четырех политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 4696 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. За то время, пока украинская омбудсмен Людмила Денисова находится в России, она уже могла бы посетить минимум четырех украинских политзаключенных. Украина выражает протест в связи с не допуском Денисовой к заложникам. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила журналистам, передает УНН.

"Сегодня должна состояться встреча госпожи Денисовой с ее визави российской Москальковой и именно согласования графика доступа уполномоченных должно обсуждаться, хотя 4 дня потеряно. Людмила уже четыре дня находится в Российской Федерации и за это время она могла посетить, как минимум, четырех политзаключенных, которые разбросаны по тюрьмам РФ. Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне, относительно недопущения украинского омбудсмена", - говорится в сообщении.

Напомним, обмен заложниками между Украиной и Россией мог бы состояться во время чемпионата мира по футболу 2018 года, однако все зависит от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал УНН, недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает уже больше месяца, может свидетельствовать об ухудшении его здоровья.

Ранее в Кремле заявили, что неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

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