Геращенко назвав ім'я і показав фото "полтавського терориста"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує як заручника полковника поліції, є раніше судимий чоловік Скрипник Роман Миколайович. Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати, - небажання попасти надовго за грати. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує в якості заручника полковника поліції є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Раніше судимий", - повідомив Геращенко
Також заступник голови МВС назвав статті, за яким був судимий зловмисник:
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- 2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України - дрібна крадіжка. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави – підписка про не виїзд. Штраф 510 грн.
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- 2008 рік, ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 шахрайство, ч. 1 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави - підписка про не виїзд. Обмеження свободи на 2 роки.
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- 2014 рік, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 виробництво або зберігання наркотиків КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.
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- 2014 рік, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РОВД м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.
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"Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати - не бажання попасти надовго за грати. Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший", - відзначив Геращенко.
Він додав, що заради безпеки громадян "поліцією було прийнято рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава".
"Машина, в якій знаходиться підозрюваний та заручник, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини", - відзначив заступник голови МВС.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.