Геращенко назвал имя и показал фото "полтавского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Лицом, сегодня в Полтаве совершивим ряд преступлений и удерживающим в качестве заложника полковника полиции, является ранее судимый мужчина Скрипник Роман Николаевич. Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - нежелание попасть надолго за решетку. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Лицом, сегодня в Полтаве совершившим ряд преступлений и удерживащим в качестве заложника полковника полиции является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. Ранее судимый", - сообщил Геращенко
Также заместитель главы МВД назвал статьи, по которым был судим злоумышленник:
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- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
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- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество, ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
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- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РО Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
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- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
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"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - не желание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - отметил Геращенко.
Он добавил, что ради безопасности граждан "полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава".
"Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - отметил заместитель главы МВД.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.