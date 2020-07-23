Геращенко назвал имя и показал фото "полтавского террориста"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15488 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100465 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131705 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110005 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130337 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Лицом, сегодня в Полтаве совершивим ряд преступлений и удерживающим в качестве заложника полковника полиции, является ранее судимый мужчина Скрипник Роман Николаевич. Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - нежелание попасть надолго за решетку. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Лицом, сегодня в Полтаве совершившим ряд преступлений и удерживащим в качестве заложника полковника полиции является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. Ранее судимый", - сообщил Геращенко

Также заместитель главы МВД назвал статьи, по которым был судим злоумышленник:

  • 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
  • 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество, ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
  • 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РО Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
  • 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты - не желание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - отметил Геращенко.

Он добавил, что ради безопасности граждан "полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава".

"Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - отметил заместитель главы МВД.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

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