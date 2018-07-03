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Геращенко: джип Москалькової ледь не збив українського омбудсмена Денісову

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Українська сторона очікує вибачень від уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової за “відверто хамську поведінку”. Про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денісовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "боярина Москалькова" навіть не вийшла привітатися, й зробила все, аби зірвати домовленості президентів”, — наголосила перший віце-спікер.

Вона закликала російських пранкерів, які, з її слів, дзвонили їй у вівторок, передати Москальковій, що їй варто якнайшвидше вибачитися перед українською омбудсвумен.

“Друге: ми чекаємо офіційної реакції РФ щодо української ініціативи передати 23 злочинців чи підозрюваних у злочинах задля звільнення українців”, — додала Геращенко.

Як повідомляв УНН, раніше у Кремлі заявили про “дефіцит довіри” між омбудсменами України та РФ.

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