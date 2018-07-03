Геращенко: джип Москальковой едва не сбил украинского омбудсмена Денисову
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинская сторона ожидает извинений от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой за "откровенно хамское поведение". Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы ждем от Москальковой официальных извинений перед ее коллегой госпожой Денисовой за откровенно хамское поведение, недостойное института обмудсмену, когда ее джип чуть не сбил Людмилу, а "бояриня Москалькова" даже не вышла поздороваться, и сделала все, чтобы сорвать договоренности президентов", - отметила первый вице-спикер.
Она призвала российских пранкеров, которые, по ее словам, звонили ей во вторник, передать Москальковой, что ей следует как можно быстрее извиниться перед украинской омбудсвумен.
"Второе: мы ждем официальной реакции РФ относительно украинской инициативы передать 23 преступников или подозреваемых в преступлениях для освобождения украинцев", - добавила Геращенко.
Как сообщал УНН, ранее в Кремле заявили о "дефиците доверия" между омбудсменами Украины и РФ.