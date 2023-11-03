Гепатит А виявили у жительки Тернопільщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Тернопільській області зафіксували випадок захворювання вірусним гепатитом А, спалах якого спостерігається на Вінниччині. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, пише УНН.
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"За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища", - написав Труш у Telegram.
З його слів, пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.
"Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив він.
Нагадаємо
Спалах гепатиту А спостерігається на Вінниччині, зареєстровано понад 240 повідомлень про хворих.