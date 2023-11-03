Гепатит А обнаружили у жительницы Тернопольской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Тернопольской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А, вспышка которого наблюдается в Винницкой области. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, пишет УНН.
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"По информации Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, сегодня у жительницы одной из громад Тернополькской области лабораторно подтвержден вирусный гепатит А. Продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды", - написал Труш в Telegram.
По его словам, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольской области.
"Держим ситуацию на контроле", - отметил он.
Напомним
Вспышка гепатита А наблюдается в Винницкой области, зарегистрировано более 240 сообщений о больных.