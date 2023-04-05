Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 176 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 176 240 осіб, 3629 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 05.04.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3629 (+2),
-
- бойових броньованих машин - 7005 (+6),
-
- артилерійських систем – 2707 (+10),
-
- РСЗВ – 532 (+4),
-
- засобів ППО ‒ 280 (+0),
-
- літаків – 306 (+0),
-
- гелікоптерів – 291 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6),
-
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11),
-
- спеціальної техніки ‒ 299 (+1).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.