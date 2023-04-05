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Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 176 тисяч

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 176 тисяч

Київ • УНН

 • 827782 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 176 240 осіб, 3629 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 05.04.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3629 (+2),
  • бойових броньованих машин - 7005 (+6),
  • артилерійських систем – 2707 (+10),
  • РСЗВ – 532 (+4),
  • засобів ППО ‒ 280 (+0),
  • літаків – 306 (+0),
  • гелікоптерів – 291 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11),
  • спеціальної техніки ‒ 299 (+1).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

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