Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 176 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 176 240 человек, 3629 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.04.2023 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
-
- танков - 3629 (+2),
-
- боевых бронированных машин - 7005 (+6),
-
- артиллерийских систем - 2707 (+10),
-
- РСЗВ – 532 (+4),
-
- средств ПВО - 280 (+0),
-
- самолётов – 306 (+0),
-
- вертолётов – 291 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
-
- крылатых ракет - 911 (+0),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 5573 (+11),
-
- специальной техники - 299 (+1).
-
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.