Генсекретар НАТО закликав талібів, щоб Афганістан не став притулком для терористів

Цитата

“Ті, хто зараз перебирає владу, відповідальні за те, щоб забезпечити, що міжнародні терористи не знайдуть там точки опори”, — сказав він.

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За його словами, хоча союз НАТО вивів війська з Афганістану, він і далі буде пильно стежити за можливими ознаками того, що терористичні угруповання перегруповуються там, і може завдати удару по них із відстані.

Столтенберґ також додав, що союз НАТО був заскочений тією швидкістю, з якою “Талібан” переміг дотеперішній уряд. Але, наголосив він, у цій “трагедії”, що розгортається, винні самі дотеперішні лідери міжнародно визнаної й підтримуваної влади Афганістану.

“Частина афганських силових структур воювала відважно. Але вони не змогли убезпечити країну, бо врешті то афганське політичне керівництво не змогло протистояти „Талібанові“ і досягти мирного рішення, якого так відчайдушно хотіли афганці”, — сказав він.

“Цей провал афганського керівництва і призвів до трагедії, свідками якої ми є”, — додав Столтенберґ, зазначивши, що метою НАТО в Афганістані було допомогти країні створити власну життєздатну державу, але не зберігати там постійну присутність.

А в відповідь на слова афганської журналістки, яка з плачем висловила острах щодо становища жінок в Афганістані й благала НАТО не визнавати “Талібан”, Столтенберґ пообіцяв, що Захід буде прагнути вимагати від цього руху відповідальності за дотримання прав людини.

Позицію про те, що в поразці дотеперішньої афганської влади перед талібами винна вона сама, а війська союзників у НАТО, зокрема США, не зобов’язувалися утримувати її постійно, виступив раніше і президент США Джо Байден.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.