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Генсек НАТО призвал талибов, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег сейчас фактически властное в Афганистане фундаменталистское исламистское движение "Талибан", чтобы оно снова не позволило превратить их страну в питомник терроризма. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, цитирует "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

“Те, кто сейчас берет власть, ответственны за то, чтобы обеспечить, что международные террористы не найдут там точки опоры”, — сказал он.

Детали

По его словам, хотя союз НАТО вывел войска из Афганистана, он и дальше будет пристально следить за возможными признаками того, что террористические группировки перегруппировываются там, и может нанести удар по ним с расстояния.

Столтенберг также добавил, что союз НАТО были удивлены той скоростью, с которой “Талибан” победил прежнее правительство. Но, подчеркнул он, в этой “трагедии”, разворачивающийся виноваты сами прежние лидеры международно признанной и поддерживаемой власти Афганистана.

“Часть афганских силовых структур воевали отважно. Но они не смогли обезопасить страну, потому что в конце то афганское политическое руководство не смогло противостоять „Талибану“ и достичь мирного решения, которого так отчаянно хотели афганцы”, — сказал он.

“Этот провал афганского руководства и привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся”, — добавил Столтенберг, отметив, что целью НАТО в Афганистане было помочь стране создать собственную жизнеспособное государство, но не хранить там постоянное присутствие.

А в ответ на слова афганской журналистки, которая с плачем выразила страх по положению женщин в Афганистане и умоляла НАТО не признавать “Талибан”, Столтенберг пообещал, что Запад будет стремиться требовать от этого движения ответственности за соблюдение прав человека.

Позицию о том, что в поражении прежней афганских властей перед талибами должна она сама, а войска союзников в НАТО, в частности США, а не обязывались содержать ее постоянно, выступил ранее и президент США Джо Байден.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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