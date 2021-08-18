Генсек НАТО призвал талибов, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов

Цитата

“Те, кто сейчас берет власть, ответственны за то, чтобы обеспечить, что международные террористы не найдут там точки опоры”, — сказал он.

Детали

По его словам, хотя союз НАТО вывел войска из Афганистана, он и дальше будет пристально следить за возможными признаками того, что террористические группировки перегруппировываются там, и может нанести удар по ним с расстояния.

Столтенберг также добавил, что союз НАТО были удивлены той скоростью, с которой “Талибан” победил прежнее правительство. Но, подчеркнул он, в этой “трагедии”, разворачивающийся виноваты сами прежние лидеры международно признанной и поддерживаемой власти Афганистана.

“Часть афганских силовых структур воевали отважно. Но они не смогли обезопасить страну, потому что в конце то афганское политическое руководство не смогло противостоять „Талибану“ и достичь мирного решения, которого так отчаянно хотели афганцы”, — сказал он.

“Этот провал афганского руководства и привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся”, — добавил Столтенберг, отметив, что целью НАТО в Афганистане было помочь стране создать собственную жизнеспособное государство, но не хранить там постоянное присутствие.

А в ответ на слова афганской журналистки, которая с плачем выразила страх по положению женщин в Афганистане и умоляла НАТО не признавать “Талибан”, Столтенберг пообещал, что Запад будет стремиться требовать от этого движения ответственности за соблюдение прав человека.

Позицию о том, что в поражении прежней афганских властей перед талибами должна она сама, а войска союзников в НАТО, в частности США, а не обязывались содержать ее постоянно, выступил ранее и президент США Джо Байден.

Контекст