Генсек Ради Європи відвідає Україну: що у програмі візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
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"3-5 листопада Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи, йдеться у повідомленні.
4 листопада об 11.15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну пресконференцію.
Нагадаємо
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич взяла участь у саміті Кримської платформи.