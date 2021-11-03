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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40002 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Генсек Ради Європи відвідає Україну: що у програмі візиту

Київ • УНН

 • 17719 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Генсек Ради Європи відвідає Україну: що у програмі візиту

Цитата

"3-5 листопада Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи, йдеться у повідомленні.

4 листопада об 11.15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич взяла участь у саміті Кримської платформи.

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