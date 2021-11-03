Генсек Ради Європи відвідає Україну: що у програмі візиту

Цитата

"3-5 листопада Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби", - йдеться у повідомленні.

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Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи, йдеться у повідомленні.

4 листопада об 11.15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич взяла участь у саміті Кримської платформи.