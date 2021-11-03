Генсек Совета Европы посетит Украину: что в программе визита

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"3-5 ноября Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осуществит официальный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.

Детали

Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защиты прав человека на временно оккупированных территориях Украины и других актуальных тем взаимодействия Украины и Совета Европы, говорится в сообщении.

4 ноября в 11.15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приняла участие в саммите Крымской платформы.